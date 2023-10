Darmian | senza Cuadrado un ritorno da jolly! Due ruoli da coprire

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Matteoè tornato oggi ad allenarsi in gruppo con l’Inter. La partita da titolare con Malta, poi la panchina con l’Inghilterra per il giocatore nerazzurro che ora è chiamato ad un doppio compito. SITUAZIONE – Juanha sentito un riacutizzarsi del dolore al tendine d’Achille purtroppo infiammato. Il colombiano salterà sicuramente la partita con il Torino di questo sabato ed è in dubbio per la gara con la Roma del 29 ottobre. La speranza è di poterlo rivedere proprio contro i giallorossi, ma Simone Inzaghi ha comunque un’altra carta da giocare per sostituirlo. Come non si potrebbe pensare all’unico ed irreprensibile Matteo, jolly dell’Inter da quando è arrivato nel 2020., settimana importante JOLLY – Matteoha giocato già tanto in questa prima parte di stagione. ...