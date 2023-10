Daniel Radcliffe sarà Wolverine? La sua risposta | anche sull’allenamento intensivo

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha risposto ai fan che lo avevano indicato come nuovonel MCU, dopo l’abbandono di Hugh Jackman; in una video intervista a Vanity Fair, infatti, l’attore ha confermato che non ha alcuna intenzione di interpretare il personaggio, né di essere stato chiamato; la teoria impazzava tra i fan negli ultimi tempi, dopo il season finale di Miracle Workers 4, la serie tv di cuiè protagonista, in cui l’ex maghetto mostrava un invidiabile set di muscoli, dopo essersi sottoposto ad allenamenti intensivi. Purtroppo per i fan del mutante artigliato, però, questa maniacale cura del corpo non è legata alla preparazione per un ruolo: “Mi sono fatto crescere i muscoli perché voglio farlo, sono ossessionato… sapete chi sono i miei genitori, malati di fitness. E io, ovviamente, ho preso da loro; ...