Dalmine | il proprietario smarrisce il cane Flò | i Carabinieri lo ritrovano in un quarto d’ora

(Di mercoledì 18 ottobre 2023). Una fuga durata poco grazie all’intervento dei, ma comunque un grande spavento, quello che si è preso un uomo amercoledì (18 ottobre),delFlò. Il volpino bianco a pelo lungo è stato smarrito dal suo padrone nei pressi del parcheggio del supermercato Penny Market: quest’ultimo, visibilmente preoccupato temendo che potesse essere stato rubato o investito da un’automobile, ha chiamato i. Una pattuglia che stava presidiando la zona è intervenuta immediatamente: dopo essersi fatti dare una dettagliata descrizione della cagnetta, i, nell’ambito del normale servizio perlustrativo che stavano svolgendo, hanno identificato Flò dopo circa 15 minuti, in una via non molto distante dal luogo dello ...