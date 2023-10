Dal' campo Isis all'espulsione dall'Italia. Pugno duro contro i terroristi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ousman Sillah, 28enne gambiano condannatoa Corte di Assise di Napoli a cinque anni di carcere per partecipazione all', è stato rimpatriato oggi da Cosenza nel paese d'origine, con volo charter partitoa frontiera aerea di Roma Fiumicino e diretto a Banjul (Gambia), con scalo nella città di Monaco di Baviera (Germania), in esecuzione del provvedimento didel prefetto di Cosenza. Il 28enne era finito nel mirino degli investigatori nell'ambito degli accertamenti fatti a carico di Alagie Touray, arrestato nel 2018 per terrorismo nell'ambito di una operazione congiunta Digos e Ros. Il gambiano sbarcato clandestinamente inalla fine del 2016. Secondo quanto filtra dal Viminale, le indagini fecero emergere come Sillah avesse frequentato in Libia un ...