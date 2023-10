Dal 26 ottobre al cinema “C’è ancora domani” | l’esordio di Paola Cortellesi alla regia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ROMA – Contorovescia per l’uscita del film “C’è”, esordiodi, che ha aperto la Festa deldi Roma. Si tratta di una pellicola intima e sorprendente, girata in bianco e nero e ambientata nella Roma del secondo dopoguerra. Assolutamente da non perdere. Dal 26il lungometraggio arriverà in tutte le saletografiche italiane. “C’è” vanta un cast d’eccezione composto, oltre che dstessa, anche da Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli e Romana Vergano. Troviamo inoltre il giovane attore Francesco Centorame che interpreta ...

Menarini, come title sponsor, è a fianco di questa associazione2011. "Siamo sempre felici ... L'appuntamento è al Palacastrum di Giulianova per sabato 21, ore 16. E in Europa Dopo il ...

EIC Accelerator Challenge – cut off di ottobre posticipata dal 19 ... Horizon Europe

AFRICA. Le collezioni dimenticate mostra dal 27 ottobre 2023 al 25 ... DIREZIONE REGIONALE MUSEI PIEMONTE

“Fermhamente non smette di sorprenderci dal 2020, quando ha resistito anche con le restrizioni per il Covid – ricorda l’assessore alla cultura Micol Lanzidei – La mission del festival non si rivolge s ...CAMPOBASSO - Si è conclusa con successo, la partecipazione alla 280^ edizione della Fiera di Larino, tenutasi dal 12 al 15 ottobre scorsi.