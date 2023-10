(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Mentre la giudice Iolanda Apostolico e alcuni suoi colleghi s'impegnano per vanificare il trattenimento e il rimpatrio degli "irregolari" tunisini, un altro migrante tunisino si trasforma in "lupo solitario"

...armate israeliane nella guerra provocata il 7 ottobre da una strage compiuta in terra ebraica... E non possono essere tutti trattenuti per i controlli perché ve ne sono di liberati da...

Stangati dai giudici. Gli hotel restano chiusi: "Esiste il pericolo di ... il Resto del Carlino

Dai giudici assist al terrore - ilGiornale.it ilGiornale.it

Dopo la riforma Cartabia è possibile raggiungere l'accordo con un singolo atto: trascorsi i sei mesi, i giudici potranno emettere direttamente la sentenza di divorzio.Il tutore legale di una donna orfana e affetta da sindrome di down sottraeva denaro dai conti della sua assistita per spese non autorizzate dal Giudice tutelare e estranee agli interessi della donna.