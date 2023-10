Da che parte sto? | Israele-Palestina | la clamorosa risposta di Mauro Corona

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) A È sempre Cartabianca, il talk show di rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, il tema centrale dell'ultima puntata è la guerra trae Hamas. Proprio pochi minuti prima della diretta dell'ultima puntata, un ospedale di Gaza è stato colpito da un missile. Nella notte l'esercito israeliano ha diffuso un video in cui viene mostrato un razzo palestinese sganciato proprio nello stesso istante in cui è stata registrata l'esplosione nel nosocomio. E così è partita la rumba delle accuse reciproche tra Gerusalemme e Gaza sulla responsabilità di quedramma che si è consumato all'interno di una guerra in cuicombatte per la propria sopravvivenza dopo l'attacco a tradimento dello scorso 7 ottobre. E, ospite come sempre del talk della Berlinguer, ha detto la sua su quanto accaduto con ...