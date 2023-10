‘Cultura | sport e ambiente’ a Sant’Anatolia di Narco tappa del progetto Valnerina Green

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sabato 21 e domenica 22 ottobre workshop, trekking urbano, passeggiate in natura e bike tour guidati e degustazioni alla scoperta del territorio Cultura,disaranno al centro dell’evento così denominato in scena sabato 21 e domenica 22 ottobre. Workshop, trekking urbano, passeggiate letterarie eive nei paesi di Caso e Gavelli, arte, natura e degustazioni di prodotti legati alla biodiversità territoriale: tutto questo nella splendida cornice dellanell’ambito del’ che punta alla valorizzazione di questa area montana. A inaugurare la due giorni, sabato 21 ottobre il workshop ‘Ambiente, cultura, alimentazione’ che ha come tema centrale il legame tra ...