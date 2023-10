Crisi mediorientale | il governo Meloni ripristina i controlli alle frontiere con la Slovenia

Tremonti su crisi mediorientale: mancanza di statualità ... La Voce del Patriota

La crisi in Medio Oriente e il ruolo di Hezbollah, MappaMondi su Instagram RaiNews

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Palazzo Chigi conferma la stretta sui confini con la Slovenia per questioni di sicurezza, decisione legata a doppio filo con la crisi mediorientale. “Il Governo italiano – ...Il conflitto in Israele, la guerra in Ucraina, le difficili relazioni tra Stati Uniti e Cina e le difficoltà interne in Usa creano un contesto di incertezza, ma ci sono opportunità di investimento nei ...