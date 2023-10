Cricket | Italia battuta da Inghilterra XI nel terzo incontro degli Europei T10

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nuova sconfitta per l’nel corso della Championship WeekT10 2023 di: a Malaga, in Spagna, gli azzurri ora in classifica contano una vittoria (contro Paesi Bassi XI) e due sconfitte (contro Spagna edXI). Neldel girone a 7 che metterà in palio 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta che venerdì 21 assegnerà il titolo continentale, l’, infatti, cede il passo adXI, vittoriosa per 119/3-118/7. Quest’oggi gli azzurri aprono con l’innings in fase offensiva, nel quale si fermano a quota 118 runs, ed a seguireXI riesce ad essere ancor più efficace in attacco chiudendo la contesa in appena 7.1 overs, raggiungendo 119 runs e ...