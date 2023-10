Cresce minaccia terrorismo | Meloni chiude la rotta balcanica

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La decisione l'ha presa in prima persona la presidente del Consiglio Giorgiae oggi è stata comunicata ufficialmente: dopo gli ultimi atti diin Francia e Belgio l'Italiala "", ripristinando i controlli al confine con la Slovenia. La premier, parlando la settimana scorsa a Maputo in Mozambico, aveva in qualche modo anticipato la sua determinazione. Pur non essendoci un "livello particolare di allerta in Italia", aveva detto venerdì, è necessario fare "alcune valutazioni sul controllo di chi arriva da fuori, in particolare dalla".Dunque, viene spiegato, appena rientrata dalla missione in Africa, ha chiamato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, chiedendogli di procedere. Oggi il ...