Così i giovani polacchi hanno sconfitto la destra anti-europeista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) di Riccardo Proietti Con un record di affluenza attestato al 74,4% spira un forte vento di rinnovamento e trasformazione per la politica polacca. La vittoria più amara arride al partito diPIS (Giustizia e Liberta’), il principale favorito alla vigilia: col 35,4% si conferma primo partito ma non può nulla contro la somma totale dei 3 principali partiti di opposizione e dopo 8 anni non è più maggioranza. Nel 2019 il partito di Kaczy?ski aveva toccato il 43,6%; nonostante i milioni spesi nella campagna elettorale a trionfare è infine la coalizione capeggiata da Donald Tusk. I tre principali partiti infatti ottengono la maggioranza assoluta del 55,7% (30,7% per KO – Koalicja Obywatelska, 8,6% a Nowa Lewica e 14,4% di Trzecia Droga) assicurandosi248 seggi su 460; 194 seggi per il PIS mentre Konfederacja, formazione di estrema ...