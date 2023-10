Cos’è il Parlamento Europeo e come funziona

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il(anche notoEuroo Eurocamera), i cui membri vengono eletti ogni 5 anni con le “famose” elezioni europee (le prossime sono in programma dal 6 al 9 giugno 2024), è un’istituzione di tipo parlamentare che rappresenta i popoli dell’Unione europea. Si tratta dell’unica istituzione europea a essere eletta direttamente dai cittadini dell’Unione. Ilesercita la funzione legislativa dell’UE assieme al Consiglio dell’Unione europea e in alcuni casi stabiliti dai trattati ha il potere di iniziativa legislativa, che generalmente spetta alla Commissione europea. Dal 1979 viene eletto direttamente ogni cinque anni a suffragio universale. Per lungo tempo alle sue elezioni l’affluenza alle urne è stata bassa, arrivando a toccare nel 2014 il ...