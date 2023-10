Cosa succede se l’Italia non si qualifica agli Europei? Incubo playoff con Croazia e Polonia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le partite degli ultimi giorni hanno cambiato le carte in tavola nella corsa allazione2024, facendo al contempo un po’ di chiarezza relativamente alle prospettive delnello sventurato caso in cui gli Azzurri non dovessero guadagnare il pass diretto alla manifestazione continentale. Partiamo dal presupposto che la Nazionale ha ancora tutte le carte in regola per classificarsi seconda nel Gruppo C. Raccogliere 4 punti tra la partita casalinga contro la Macedonia del Nord e quella in campo neutro contro l’Ucraina non appare compito improbo, neppure per la scalcagnata squadra tricolore contemporanea. Non è neppure una missione scontata, però. Dunque è possibile che la compagine guidata da Luciano Spalletti sia costretta a passare dalla porta di servizio dei play-off. Al riguardo, come detto ...

Leggi Anche Olimpiadi Milano - Cortina,ora Il bob va all'estero, non mancano le incognite Non contenti dell'imbarazzante carrozzone messo su per le Olimpiadi del 2026, in Lombardia e ...

Superbonus 110, cosa succede se non si finiscono i lavori entro l'anno Dalla cessione allo sconto in fattura: ilmessaggero.it

Cosa succede se si viene colpiti da un'arma al fosforo bianco Geopop

Succede in The Devil on Trial – Processo al diavolo, film documentario che racconta la prima e unica volta in cui una presunta possessione demoniaca è stata utilizzata in un processo per omicidio ...PADOVA - Doveva essere un'assemblea sull'emergenza abitativa studentesca, si è trasformata in occupazione di palazzo Wollemborg in via del Santo. «Università ...