Cosa succede con 10 minuti di meditazione al giorno? Ecco tutti i benefici

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’esercizio fisico può essere il miglior modo per gestire lo stress nella vita, ma quando si lavora non si ha sempre il tempo per un allenamento completo durante la pausa pranzo.perché oggi proponiamo un interessante feedback di Alice Porter, giornalista della testata internazionale FitAndWell. Alice ha provato un’interessante pratica di(video a fine articolo) come una buona alternativa quando il tempo stringe. La giornalista di FitAndWell si è basata su alcuni brevi video didi un’istruttrice di yoga molto nota su YouTube, Adriene Mishler. Queste pratiche didi diecisono progettate per calmare la mente e bilanciare il sistema nervoso. Perché è indispensabile equilibrare il sistema nervoso? Come spiega Alice, Se si è spesso sotto stress e non si ...