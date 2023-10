Cosa serve all’Italia per volare a Euro 2024 | tutte le combinazioni

Leggi su sportnews.eu

Gli azzurri sono usciti sconfitti in rimonta da Wembley: l'Inghilterra di Bellingham, Rashford e Kane si è dimostrata decisamente superiore Troppa differenza. Questo il commento lapidario per riassumere quello che si è visto ieri sera in campo a Wembley tra Inghilterra e Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno ceduto 3-1 contro Bellingham e compagni