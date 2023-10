Cosa sappiamo dell’attacco | cosa dice Israele e cosa si vede nel video postato su X

La Digos di Milano li "seguiva" da tempo, sapeva tutto di loro, dove agivano efacevano. Visto ... Ma comel'appello alla guerra santa " questo è stato l'invito di Hamas venerdì 13 al "...

Attacco ospedale Gaza, centinaia di morti e scambio di accuse: cosa sappiamo Adnkronos

L'ospedale bombardato a Gaza, cosa sappiamo dell’attacco. Israele: «È stato un razzo palestinese» Corriere della Sera

Lo sa perché cura l’evento insieme a Claudio Tognoni ... Però ecco, per lo più ti direi che la cosa più bella in assoluto è quando vedi i grandi chef girare per Udine e venir fermati dai ragazzini in ...l’ex Vippone ha raccontato cosa è accaduto qualche settimana fa, quando è stato ospite al Gran Hermano Vip. L’ex tronista infatti è volato in Spagna per incontrare Oriana Marzoli, che era tra i ...