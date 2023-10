Cosa sappiamo dell’attacco | cosa dice Israele e cosa si vede nel video postato su X L' intercettazione di Hamas | «Viene da noi»

ne pensasse 20 anni fa Timberlake non lo. Possiamo solo dare conto che, che nega, di fatto, il diritto all'aborto negli Stati Uniti - l'attore e cantante si è spesso speso a favore del ...

L'ospedale bombardato a Gaza, cosa sappiamo dell’attacco. Israele: «È stato un razzo palestinese» Corriere della Sera

Attacco ospedale Gaza, centinaia di morti e scambio di accuse: cosa sappiamo Adnkronos

One Piece 1096 uscirà su Manga Plus il 29 ottobre, quindi questa settimana non leggeremo nessun capitolo e le avventure dei Mugiwara dovranno ancora attendere ...In una conversazione con Arianna Huffington, l'attrice parla dello stato della sua relazione e di come ha imparato a volersi bene: «Oggi io e mio marito siamo in un posto bellissimo». E pare sia stato ...