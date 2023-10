Cosa salvare dalla sconfitta di Wembley

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ci sono cose su cui possiamo essere tutti d’accordo. L’Inghilterra è una squadra su un livello superiore – viene da una finale europea e un quarto al Mondiale, con questa vittoria è matematicamente dentro il prossimo Europeo di cui sarà per forza di cose tra le favorite, il campionato inglese è il più ricco al mondo e il più competitivo – ha giocatori che noi non abbiamo, che sembrano andare al doppio della velocità, con le gambe e con la testa, giocatori circensi che sembrano giocare in equilibrio su funi immaginarie, hanno più riflessi, più rapidità, più tecnica, più forza. Non dico che siano cose da dare per scontate – a un certo punto bisognerà anche riflettere sul perché il loro calcio abbia prodotto e lanciato a 16 anni un giocatore come Jude Bellingham, non per essere meccanicisti ma la selezione e la formazione del talento, oltre alla cultura in cui cresce, contano quanto se ...