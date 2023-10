(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'«assedio totale» si può fare? Cos'è la punizione collettiva?può considerare i civili israeliani come obiettivi militari?

'La proposta dell`opposizione è di una semplicità impressionante, dice unachiara: ci sono 3. Altro che carrello tricolore, servono indicizzazione degli stipendi, serve un salario minimo, ...

Cosa è legale e cosa no nella guerra tra Israele e Hamas Il Post

ORA SOLARE 2023: ecco cosa ha deciso l'Italia sull'ABOLIZIONE DEFINITIVA, data del cambio iLMeteo.it

La riforma Cartabia prevede che le coppie entrate in crisi possano presentare al giudice domanda congiunta e cumulativa per procedere sia con la separazione che con il divorzio ...Alla camera la destra prevale per soli 21 voti. Opposizioni unite contro. Schlein; «Fuga annunciata, un colpo a 3 milioni e mezzo ai lavoratori poveri e poverissimi». Conte: «Vogliono nascondersi senz ...