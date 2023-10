Corona ospite di ‘Avanti Popolo’ | “Sono stato censurato | avevo un audio di 4 giocatori”

Leggi su anteprima24

"! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi". Così Fabriziosui social dopo la sua partecipazione di ieri sera alla trasmissione Avanti Popolo su Rai3 di Nunzia De Girolamo. "Purtroppo – scrive l'ex agente fotografico – non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina (ieri, ndr), dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno". Ad un certo punto, aggiunge, "la conduttrice ha lanciato unche poi non ènemmeno mandato in onda.Vi rendete conto?". Il riferimento è ad undove che, come aveva detto, ci sarebbero quattro calciatori che parlano di scommesse. "C'era la voce di Zaniolo e ...