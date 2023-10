Corona dopo l’ospitata dalla De Girolamo | “Censurato dalla Rai | avevo l’audio di Zaniolo Un errore venire qui”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Fabriziosi sfoga su Instagramla serata in Rai. “Sono stato. Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi – scrive su Instagram l’ex re dei paparazzi a proposito del caso scommesse – Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto?”. Poi il nome: “C’era la voce die di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per i fondelli voi e hanno preso per il didietro me. La tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso ...