Corona | choc dopo la puntata | il durissimo sfogo sui social contro la Rai

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 C’era tanta attesa per l’ospitata di Fabrizioalla trasmissione “Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo su Rai 3, durante la quale avrebbe dovuto svelare altri nomi di calciatori ed esplosivi retroscena sul nuovo scandalo che sta investendo il calcio italiano, cioè lo scommesse da parte di calciatori su siti di betting illegali. In realtà si è rivelato un mezzo flop poiché, tranne un accenno a Totti che avrebbe anche lui una passione sfrenata per le scommesse e qualche allusione, non sono state fatte rivelazioni scottanti. Eppure l’attesa era altissima e, considerando i 10.000 euro di cachet stanziati per l’ex re dei paparazzi, ci si aspettava qualche notizia più concreta. LadiTanto rumore per nulla dunque, mala...