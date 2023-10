Coppia di sposi in viaggio di nozze uccisa da terroristi islamici

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Unadiindiin Uganda è statacon la loro guida in un attacco di un gruppo terrorista islamico nel parco nazionale Elizabeth Queen. A darne notizia è la Bbc, che rivela come anche il loro veicolo sia stato bruciato dai ribelli delle Forze Democratiche Alleate. Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni ha detto che l'uomo era inglese, la moglie sudafricana e la guida ugandese. Il Ministero degli Esteri del Regno Unito ha aggiornato i suoi consigli diper l'Uganda, avvertendo che "gli aggressori" del "cittadino britannico, della moglie e della guida sono ancora a piede libero". Si sconsiglia, scrivono, pertanto "tutti i viaggi tranne quelli essenziali" al Queen Elizabeth National Park, aggiungendo che chiunque si trovi nell'area ...

Non vuole che il figlio, suo erede, la. Ma Maurizio non lo ascolta. Mentre la giovanecostruisce un futuro insieme, Patrizia trova un inaspettato alleato in seno alla famiglia Gucci ...

Coppia di sposi uccisa da terroristi islamici: erano in viaggio di nozze Adnkronos

Nigeria, lo Stato paga il matrimonio a 1.800 coppie in povertà Sky Tg24

Raoul Bova, la crisi di coppia porta all'improvvisa dichiarazione: "Ci stiamo separando". Nessuno poteva immaginarlo ...William e Kate sono una coppia affiatata, sposati da 11 anni sono molto innamorati. Come ogni coppia in privato hanno dei dolci soprannomi ...