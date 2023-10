Coppa Davis | come stanno le finaliste? Italia col rebus Berrettini | abbondanza per la Gran Bretagna | Djokovic si riposa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna), saranno otto le squadre a giocarsi la2023. L’Insalatiera sarà in palio e ci si chiede in quali condizioni stiano le. Ad aver centrato l’accesso alla Final Eight sono state Canada, Finlandia, Repubblica Ceca, Australia, Olanda,e Serbia. Il Bel Paese confida di arrivare finalmente a questo appuntamento con la formazione tipo. Filippo Volandri, con l’eccezione del settembre 2022, non ha mai potuto avere a disposizione i suoi migliori effettivi e anche in questo caso i punti interrogativi non mancano. Non si sa se Matteo, infortunatosi alla caviglia agli US Open, tornerà e in quale condizione. Negli ultimi giorni si è dovuto prendere atto della cancellazione di Matteo dal ...