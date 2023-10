Coop | una storia di persone L’intervista al presidente Marco Pedroni – Il video

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) «Difesa del potere di acquisto, sostenibilità ambientale e sociale, comunità e radici nelle comunità, intese sia come comunità del territorio che come comunità di interessi». ÈalAncc-ad aprire il viaggio all’interno del mondo, ottoper conoscere aspetti diversi dell’attore più anomalo della Grande distribuzione italiana: dalle sue radici alla sua identità, dalle sue trasformazioni alla sua idea di futuro. «La nostra principale sfida», spiegadal nuovo Centro Direzionale diReno a Castel Guelfo, «è quella di essere in modo nuovo e moderno fedeli a noi stessi, offrendo prodotti e servizi buoni, sicuri, convenienti e accessibili a tutti». In 170 anni di ...

Ed è quello chesi propone anche per il futuro: "Si deve innovare se si vuole rimanere fedeli ai propri valori. E oggi noi pensiamo soprattutto in relazione ai temi della sostenibilità e del ...Una produzione di Associazione Bologna in Musica con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica UNESCO, Fondazione del Monte di ...Lavoro Teramo - 18/10/2023 11:15 - In un passo significativo per affrontare la precarietà del lavoro, Amadori ha siglato un importante accordo sindacale per stabilizzare ...