Controlli straordinari a Caivano | verificati centodue veicoli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)del territorio aeseguiti ieri dalla Polizia: Identificati centosettantadue persone. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio di alto impatto sul territorio del comune died in particolare nel "Parco Verde". Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 172 persone, controllato 102, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e contestato una violazione del Codice della Strada. Denunciata una persona per guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale.