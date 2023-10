Consigli e trucchetti per pulire al meglio le spazzole per capelli

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Come e quanto è importantela spazzola per? Cosa si nasconde tra le setole e perché la pulizia dell’accessorio condiziona anche l’aspetto del capello? Ecco alcuniper prendersi cura della vostra chioma partendo dalla spazzola.la spazzola percon costanza e soprattutto nel modo corretto aiuta a preservare la luminosità e l’igiene della nostra capigliatura. Quante volte pulite la spazzola pere ogni quanto eseguite questa operazione? Ma, soprattutto, in che modo lo fate? Non sarà probabilmente la prima volta che vi ponete questa domanda (anche perché lenon hanno un ciclo di vita infinito, soprattutto se non gestite nel modo corretto), quindi cerchiamo di fare chiarezza e capire come prendersi cura del nostro ...