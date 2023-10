Consegnati a Nola nuovi alloggi dall’ACER | agenzia campana per l’edilizia residenziale

Abbiamo a cuore la tua privacy

Nola, consegnati 29 nuovi alloggi dall'ACER - Napoli anteprima24.it

Nola, ACER Agenzia campana edilizia residenziale consegna 29 ... SudNotizie.com è il canale d’informazione dedicato al Mezzogiorno

Alla presenza del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sono stati consegnati a Nola, in località Masseria Sarnella, 29 alloggi ERP interamente realizzati dall'ACER, agenzia campana pe ...Esterno giorno, gente per strada, e malviventi a volto coperto. Armi alla mano hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via Armando Diana a Portici, portando via sessantacinquemila euro. Hanno co ...