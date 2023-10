Congresso Usa | scartato il trumpiano Jordan | il principio dell' orologio e la strada in salita per un nuovo speaker

18 ott 00:27: Casa Bianca chiederà al100 miliardi per aiuti a Israele e Ucraina La Casa Bianca si sta preparando a chiedere aldi approvare un pacchetto da 100 miliardi di ...Il 17 ottobre il repubblicano Jim Jordan, sostenuto da Donald Trump, non è riuscito a farsi eleggere presidente della camera dei rappresentanti, aggravando la crisi politica in corso. Leggi ...Potrebbe essere una svolta sostanziale del conflitto. Gli Usa hanno fornito a Kiev i tanto desiderati missili a lungo raggio Atacms, che sono già stati impiegati in attacchi delle forze ucraine, secon ...