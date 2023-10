Congelare il basilico | non farlo | non è affatto una buona idea Scopri perché

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilè tra le piante aromatiche più utilizzate in cucina, il suo profumo intenso è davvero inconfondibile ed esalta il sapore di tantissime ricette. Si tratta di una pianta comune, facile da coltivare nel proprio orto, oppure in balcone. Insaporire le pietanze con le foglie difresco è sicuramente piacevole. In alcuni casi, ci sono persone che decidono diil, ma è davvero unaamolo insieme. L’diil, in realtà, non è sempre, durante il congelamento, infatti, questa pianta aromatica perde gran parte del suo sapore e del suo aroma.ilsignifica compromettere lo stato ...