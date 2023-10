Congedo per menopausa | perché noi donne ne abbiamo bisogno

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Noi, lo sappiamo, viviamo con la consapevolezza costante di dover affrontare periodi della nostra vita molto diversi tra loro. Alcuni particolarmente difficili dal punto di vista della salute, come quando dobbiamo fare i conti con i dolori del ciclo mestruale, oppure con i grandi cambiamenti della. E se per ilmestruale il dibattito è acceso e mira a dare un diritto alleda cui troppo a lungo sono state escluse, la possibilità di unperper il momento è ancora un’idea allo strato embrionale, ma la verità è che noine avremmo. Si tratta del momento in cui per la donna cessa la fase fertile della vita, i cambiamenti a cui deve far fronte sono tanti e il corpo reagisce con diverse ...

Alparentale già previsto, siale donne chegli uomini, si aggiunge un ulteriore mese utilizzabile fino a 6 anni di vita del bambino retribuito al 60cento. Previsti il rinnovo ...

Congedo parentale: dal 2024 un mese sarà retribuito al 60 per cento Informazione Fiscale

Dalla decontribuzione per le mamme al mese in più di congedo parentale: le misure in Manovra sulla famiglia la Repubblica

Il consigliere regionale ha presentato una mozione per introdurre forme di congedo scolastico o lavorativo per le donne che soffrono di dolori associati al ciclo ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “Una Legge di Bilancio che destina appena un miliardo alle misure per le famiglie e che volta le spalle alle donne con la cancellazione di Opzione Donna.” Così in una nota ...