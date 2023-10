Condanna a Tre Anni per Due Ex Badanti colpevoli di Estorsione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Chieti - Due ex, un uomo di 68di Chieti e la sua compagna polacca di 61, sono statiti a tree quattro mesi di reclusione ciascuno per reati di. La Procura aveva richiesto unadi duee due mesi di reclusione e una multa di 4.000 euro per l'uomo, noto come M.C., e la sua compagna B.F. Secondo quanto emerso durante il processo, la coppia aveva occupato la casa di una anziana signora, ottenendo l'autorizzazione iniziale per prenderne cura. Successivamente, hanno chiesto e ricevuto la somma di 11.700 euro dal figlio e dalla nuora dell'anziana donna affinché lasciassero la residenza. La sentenza ha inoltre ordinato alla coppia di risarcire il cognato dell'anziana in una causa separata: l'uomo, ...