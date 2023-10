Concorso Università di Bologna | 7 Posti per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Presso l’di, è stato annunciato unPubblico per la selezione di 7 docenti di prima fascia in diverse aree disciplinari e Dipartimenti.diper 7Si informa che l'diha emanato un decreto rettorale numero 1249 in data 30 settembre 2023 per l'avvio delle procedure di selezione finalizzate a occupare sette posizioni di professore universitario di ruolo di fascia ordinaria tramite chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per i seguenti Dipartimenti e settori concorsuali: - Dipartimento delle Arti (DAR) - Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell'arte - Settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 - Museologia e critica ...