“Con Te” | fa tappa a Nettuno la campagna della Asl Rm 6 contro la violenza di genere

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)– Proseguono sul territorioAsl Roma 6, dai Castelli Romani fino al litorale, gli appuntamenti con i corsi di formazione “Con Te, Una Reteladi”. Il prossimo inin calendario per gli “addetti ai lavori” si terrà apresso l’Istituto per IspettoriPolizia di Stato in via Santa Barbara. L’obiettivo è conoscere in maniera approfondita la normativa vigente e le strategie di contrasto più efficaci, rispetto al temadi, domestica e sui minori. Il percorso sostenuto dalla Direzione aziendaleAsl Roma 6 e dalla ProcuraRepubblica di Velletri vede la presenza di oltre duecento operatori ...

...Al tempo stesso tempo perseguono la via diplomaticail segretario di Stato Antony Blinken , che lunedì tornerà in Israele per chiudere forse il cerchio del suo tour in Medio Oriente dopo la...

A Vercelli la tappa di ottobre di “Facciamo semplice l'Italia” Funzione Pubblica

Giro d'Italia 2024, tappa Trentina col Brocon, in Veneto con Padova e il doppio Grappa. In Romagna arrivo a Cento Corriere

Dal 14 ottobre scorso il centro del mondo pop è Londra, con l’attesissimo Celebration Tour di Madonna finalmente partito. Oggi la 4a e ultima tappa in città, per poi spostarsi in Belgio ad Anversa e v ...(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden è atterrato in Israele per una missione diplomatica volta a evitare che la guerra con Hamas si ...