Con quota 104 sono di nuovo fuori dai giochi | spero che il mio fisico regga fino alla pensione!

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) di Michele Versacenato nel 1962 e ho avuto il primo contratto di lavoro a vent’anni. Credevo che sarei andato in pensione dopo i canonici 35 anni di lavoro, ma nel ’95 arrivò la prima doccia fredda della riforma Dini, che spostava in avanti la mia età pensionabile di tre anni. Ma a detta degli esperti, quella riforma aveva riportato in pareggio il bilancio dell’Inps, seppur gravata dal finanziamento delle pensioni di invalidità e altre voci del welfare che con il lavoro non hanno nulla da spartire. Ma non era finita, perché prima con il governo Berlusconi, e poi con quello Renzi, venivano accorpati all’Inps due fondi pensione in profondo rosso (da far impallidire quello di Dario Argento): il fondo pensioni dei dirigenti e quello dei dipendenti pubblici. Il risultato fu la famigerata legge Fornero, che obbligava (e obbliga) chi lavora davvero, a restare in ...