Commento al Vangelo di oggi 18 Ottobre 2023

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il passo delsecondo Luca (Lc 10,1-9) che parla della messe abbondante e degli operai pochi è un richiamo profondo alla missione e all’evangelizzazione. Gesù, con queste parole, invita i suoi discepoli a diffondere il messaggio del Regno di Dio, ma allo stesso tempo sottolinea la necessità di molti lavoratori per questa opera. La “messa abbondante” rappresenta le anime che aspettano di ricevere il messaggio divino, la buona notizia della salvezza. Questa messe è abbondante perché il desiderio di trovare un significato spirituale nella vita è insito in molti cuori. Le persone cercano risposte alle loro domande più profonde, cercano speranza, consolazione e un senso di appartenenza a qualcosa di più grande di loro stesse. Ma, come sottolinea Gesù, gli operai sono pochi. Questo è un richiamo all’importanza di coloro che sono disposti a portare il ...