Comfort e versatilità ieri ed oggi | l’intramontabile era del denim

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Portare i jeans è da sempre una scelta anticonformista. Nel lontano 1860 Giuseppe Garibaldi è partito alla conquista dell’America con dei pantaloni in cotone pesante blu, forse il più lontano antenato della storia di questo capo. Poco più di dieci anni dopo Levis Strauss ha brevettato la famosa rivettatura di rame per rinforzare le tasche dei jeans. Ma non solo, i cowboy cavalcavano nel selvaggio West con indosso comodi calzoni ine nel ‘68 le proteste giovanili vestivanoabbinato a t-shirt floreali e colorate. Dalle origini alla moda disruptive I look disruptive sono senza dubbio uno dei trend più acclamati dai fanatici della moda odierna, tanto che durante le ultime passerelle della MFW questo mood ha fatto un ulteriore passo avanti. Accostato da strappi eabrasioni, l’aspetto finale è quello di un abbigliamento in “decomposizione”. Dai ...