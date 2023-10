Colosseo | le guide | Nuovi biglietti nominali facilmente modificabili

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Oggi e' iniziato il nuovo corso deiper il. Non senza disagi e lunghe file dovute ai controlli in ingresso per il Parco Archeologico dele dei Fori Imperiali. "...

Bisogna aprire prima il, aumentare i varchi e pensare ad un itinerario parallelo a quello esistente piu' veloce, anche di trenta minuti". Cosi' Isabella Ruggiero, presidente delle...

Oggi e' iniziato il nuovo corso dei biglietti nominali per il Colosseo. Non senza disagi e lunghe file dovute ai controlli in ingresso per il ...Frotte di turisti, anche oggi, nonostante il tempo incerto, si sono messi in fila davanti al Colosseo. Nemmeno la pioggia, una delle ...