Colosseo – Borseggiatrice arrestata da Polizia Locale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, intorno alle 18.30, una pattuglia delladi Roma Capitale ha arrestato unadi fronte alla stazione metro. Gli agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), durante uno dei consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale, sono intervenuti per una richiesta di aiuto da parte di una coppia, marito e moglie, che aveva appena subito un furto all’interno di un bus Atac della linea 87. La donna, in particolare, dopo essersi accorta di essere stata derubata del proprio portafoglio, aveva visto due ragazze scendere di corsa dal bus, riuscendo a bloccarne una davanti l’ingresso della metropolitana. La pattuglia della, intervenuta dopo pochi istanti, una volta identificate le persone coinvolte ha accompagnato la ...

