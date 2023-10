Cohen | “Israele è furioso | ma la soluzione restano i due Stati”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il prossimo premio Pulitzer per l’International Reporting spiega il suo punto di vista sulla situazione in Medio Oriente Un punto di vista da una persona che conosce bene la guerra e che studia da anni tutto quello che succede in Medio Oriente. “è in uno stato di choc estremo. Le persone sono furiose verso Hamas, responsabile di un crimine malvagio, che ha rianimato qualcosa di molto profondo negli ebrei: due millenni di persecuzioni e ovviamente l’Olocausto.doveva essere la terra che avrebbe posto fine a questi pogrom. E d’improvviso scoprono che non lo è. Questo ha sconvolto tutti”, le parole sono di Rogeril prossimo vincitore del Premio Pulitzer per l’International Reporting e sarà premiato nella Low Memorial Library della Columbia University a New York per come ha raccontato e coperto insieme ad altri suoi ...