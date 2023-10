Coda di cavallo chic laterale | pixie elegante con ciuffo scolpito

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco hanno festeggiato l’associazione creata 60 anni fa da Grace Kelly. La serata di gala nella prestigiosa cornice dell’Opéra Garnier di Monte Carlo ha richiesto un dress code impeccabile. E mamma e figlia non hanno deluso, anche con un beauty look ultra raffinato da copiare al volo per le Feste natalizie. Charlotte Casiraghi e Penelope Cruz, la chiusura perfetta della Paris Fashion Week X ...