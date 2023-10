Claudio Baglioni “aTUTTOCUORE” triplica al PalaSele | nuova data il 15 febbraio 2024

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In seguito allo straordinario successo dei maxieventi nei grandi spazi outdoor che – dopo lo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’Arena di Verona e il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo­­ – si concluderanno all’Arena della Vittoria di Bari venerdì 20 e sabato 21 ottobre, il programmadel Rock-Opera-Show “” disi arricchisce di 4 NUOVE DATE,ndo gli appuntamenti nelle arene indoor di Milano, Torino, Firenze ed Eboli. Dopo il debutto a gennaio, “” arriverà aldi EBOLI il 13, 14 e il 15. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, ...