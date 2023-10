Claudio Baglioni aggiunge una terza data ad Eboli

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo il trionfale tour all’aperto, che ha toccato le vette del successo tra le maestose cornici dello Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’incantevole Arena di Verona e il suggestivo Velodromo Paolo Borsellino di Palermo,, con il suo “aTUTTOCUORE,” ha aggiunto ben quattro nuove date tra Milano, Torino, Firenze ed. “aTUTTOCUORE”, infatti, farà tappa presso il PalaSele diil 13, 14 e il 15 febbraio – unain più per soddisfare la crescente richiesta di chi non vuole perdersi questo spettacolo meraviglioso. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, giovedì 19 ottobre. Dalle ore 11.00 di venerdì 20 ottobre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e ...