Citroen e-C3 elettrica ufficiale | parte da 23 900€

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)e-C3 èanche in Europa dopo il lancio di inizio anno in India con un modello che però si differenzia in molti aspetti a partire dall’estetica e per finire alle dotazioni. La casa francese di proprietà Stellantis ingrana la marcia ed effettua il sorpasso fornendo un punto di svolta per i veicoli elettrici che finalmente partono da prezzi in linea con i modelli a benzina. Il nuovo SUV elettrico arriverà sul mercato nel 2024, è già possibile prenotarla, con un prezzo dinza di 23.900 euro per il modello base già ricco di optional di serie.e-C3: lancio globale il 17 ottobree-C3:l’elettrico economico Il prezzo mette dietro tutta la concorrenza anche quella dello stesso gruppo Stellantis,e-C3 ...