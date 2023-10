(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "I 3,3 miliardi di euro in più per il Fondo sanitario nazionale per il 2024, che si aggiungono ai 2,3 miliardi già stanziati,senz’altro una buona notizia e consentiranno tra l’altro, nella prossima tornata contrattuale, di finanziare aumenti considerevoli deg

... ha commentato Guido Quici, presidente del sindacato medici- Fesmed. In tutto questo, va ... Arrivano ancheper le infrastrutture (compreso il Ponte sullo stretto) con lo stanziamento di 50 ...

Cimo, 'fondi ci sono, ora non sprecarli o perderli in burocrazia' Tiscali Notizie

Manovra. Cimo-Fesmed: “Finalmente le risorse ci sono, ma per ... Quotidiano Sanità

“3,3 miliardi di euro in più per il Fondo sanitario nazionale per il 2024, che si aggiungono ai 2,3 miliardi già stanziati, sono senz’altro una buona notizia, che consentiranno tra l’altro, nella pros ...Contrato alle liste d'attesa, rinnovo del contratto degli operatori e dotazione del Fondo nazionale: tutte le novità per la sanità italiana.