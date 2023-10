Ciclone Medusa | bomba meteorologica sull' Italia | nubifragi al Nord | caldo anomalo al Sud Ecco da quando e quanto durerà

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Con l?arrivo del, l?si troverà alle prese con la prima "" dell?autunno. Il Paese verrà letteralmente spaccato in due...

Nel caso specifico si tratta dell'arrivo delche provocherà severo maltempo al Centro - Nord mentre, in una prima fase, il Sud avrà un richiamo caldo africano e temperature massime al ...

Previsioni meteo, il ciclone medusa spacca l’Italia in due: nubifragi al Nord, caldo record al Sud la Repubblica

Meteo Avviso: Venerdì arriva il Ciclone Medusa, sarà una Bomba Meteorologica. Vi spieghiamo cosa significa iLMeteo.it

È attesa per domani la prima “bomba meteorologica” dell’autunno 2023. L’Italia verrà raggiunta dal ciclone Medusa che spaccherà il Paese in due: al nord nubifragi e tempeste di vento, al sud un’ondata ...Ribattezzato “Medusa”, con le sue correnti di aria fredda il ciclone bomba in arrivo provocherà eventi intensi a partire dal Nord.