Ciambellone stracciatella | Sofficissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilè davvero delizioso: soffice e alto, facilissimo da realizzare. Bellissimo da vedere, variegato come l’omonimo gelato, buonissimo da assaporare, farà la gioia di tutti in famiglia! I piccoli di casa saranno entusiasti e offrirete loro una merenda o una colazione sana e genuina. Gli adulti apprezzeranno la sua consistenza morbida e la golosità del cioccolato. Potete prepararlo aromatizzandolo alla vaniglia oppure all’arancia e usare del cioccolato al latte o fondente, a seconda delle vostre preferenze personali.: ingredienti e preparazione Per questa ricetta avremo bisogno di: 300 grammi di farina per dolci 150 grammi di zucchero 280 grammi di yogurt 2 uova 80 grammi di burro chiarificato fuso ma freddo 16 gr di lievito per dolci 1 cucchiaino di estratto alla ...