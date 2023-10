Christina Aguilera si imbarazza a parlare dell’ex amica Britney Spears | “Spero che le cose le vadano bene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nemiche amatissime, lo sono state, ex reginette del pop americano. Le due hanno iniziato assieme la carriera giovanissime, nei primi Anni 90, sul palco del “Mickey Mouse Club”. Poi l’esplosione di successi e anche di una rivalità, fomentata soprattutto dalla stampa. Le due sono state protagoniste di una clamorosa performance con Madonna nel 2003 agli Mtv Video Music Awards con un triplo bacio incrociato sulle labbra. Un gesto passato nella storia di Mtv e non solo. Poi le due cantanti non si sono più parlate e quandoera sotto la tutela del padre, laha preferito non commentare quello che stava passando la collega. Silenzio assoluto. Ospite al Jimmy Kimmel Live! per presentare il suo prossimo show live al Voltaire Belle de Nuit al ...