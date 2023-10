Christian di Danimarca | chi sono i due grandi assenti alla festa per i suoi 18 anni

Leggi su amica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Domenica 15 ottobredi, figlio primogenito della principessa Mary e del principe Frederik nonché nipote della regina Margherita, ha compiuto 18. Un passo importante soprattutto perché segna l’ingresso nella maggiore età del futuro re danese (con tutto ciò che questo comporta in termini di doveri e responsabilità). Per celebrare il lieto evento, a corte hanno organizzato una grandepresenza di tanti coetanei del principe e teste coronate di mezza Europa. Tra gli invitati, per capirci, c’erano Vittoria di Svezia con il marito Daniel e la figlia Estelle. Ingrid Alexandra di Norvegia e Amalia d’Olanda. Elisabetta del Belgio e Paolo di Grecia. È stato impossibile non ...